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Эпидемия гриппа в Европе побила рекорды последних десятилетий: во Франции ­– 800 тысяч заболевших

13 января 2017 10:12
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В Европе бушует эпидемия гриппа. Хотя штамм не является особо опасным, темпы его распространения стремительны и все рекорды последних десятилетий уже побиты. Во Франции врачебная помощь уже потребовалась 800 тысячам человек, что в 30 раз больше, чем в 2016 году. При этом пик эпидемии еще не достигнут.

Больницам страны рекомендовано отложить проведение сложных операций: это позволит избежать возможных осложнений и поможет освободить койки для гриппующих. В десятках больниц Британии введен чрезвычайный режим работы. Растут очереди на прием к врачам. Перегруженность больниц также наблюдается в Греции, Испании и других странах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Здоровье

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