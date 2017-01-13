В Европе бушует эпидемия гриппа. Хотя штамм не является особо опасным, темпы его распространения стремительны и все рекорды последних десятилетий уже побиты. Во Франции врачебная помощь уже потребовалась 800 тысячам человек, что в 30 раз больше, чем в 2016 году. При этом пик эпидемии еще не достигнут.

Больницам страны рекомендовано отложить проведение сложных операций: это позволит избежать возможных осложнений и поможет освободить койки для гриппующих. В десятках больниц Британии введен чрезвычайный режим работы. Растут очереди на прием к врачам. Перегруженность больниц также наблюдается в Греции, Испании и других странах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.