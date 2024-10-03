Энергетический рынок ЕС продолжает нести огромные убытки

Косыгин: дипломатов, у которых есть здравый смысл, на Западе практически не осталось

Возвращаясь к обстановке, нужно четко понимать и видим это сегодня объективная реальность, что, к сожалению, те организации, те механизмы вот тех сдержек и противовесов, которые должны работать, которые должны обеспечивать тот самый мир и стабильность, они сегодня не работают, превратились в том чи