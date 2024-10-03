Энергетический рынок ЕС продолжает нести огромные убытки

Европейский энергетический рынок продолжает нести огромные убытки после отказа от российских ресурсов. Даже совместные проекты в этой сфере не могут вернуть прежние результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейский энергетический рынок продолжает нести огромные убытки после отказа от российских ресурсов. Даже совместные проекты в этой сфере не могут вернуть прежние результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Созданная два года назад площадка для закупок газа покрыла лишь малую часть потребностей блока. Так, заключено только около 2 % контрактов от потенциального спроса. Энергетические компании отмечают, что платформа работает скорее как инструмент для подбора поставщиков, а не для регулирования спроса с целью достижения более низких цен.