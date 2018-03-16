Елизавета II дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл

Новости Великобритании. Королева Великобритании дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елизавета II написала письмо в Тайный совет, в котором одобрила свадьбу своего внука и актрисы. Такое же послание королева направляла перед бракосочетанием принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Стоит отметить, в соответствии с актом о престолонаследии Соединенного Королевства, первые шесть наследников, которые могут претендовать на престол, должны получить согласие на брак от Королевы. Иначе они лишаются шанса взойти на трон.