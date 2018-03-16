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Елизавета II дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл

16 марта 2018 09:22
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Новости Великобритании. Королева Великобритании дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елизавета II дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл-1

Елизавета II написала письмо в Тайный совет, в котором одобрила свадьбу своего внука и актрисы. Такое же послание королева направляла перед бракосочетанием принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Стоит отметить, в соответствии с актом о престолонаследии Соединенного Королевства, первые шесть наследников, которые могут претендовать на престол, должны получить согласие на брак от Королевы. Иначе они лишаются шанса взойти на трон.

# Фотофакт # Королевская семья

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