Елисейские поля в Париже превратят в «необыкновенный сад». Смотрите, как будет выглядеть проспект

Новости Франции. Елисейские поля в Париже превратятся в «необыкновенный сад». Правда, произойдет это только к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Елисейские поля в Париже превратятся в «необыкновенный сад». Правда, произойдет это только к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению специалистов, легендарный проспект утратил свое великолепие за последние 30 лет. Многие французы видят Елисейские поля «изношенными», поэтому район нуждается в озеленении и уменьшении транспортного трафика.
На реконструкцию планируют выделить 250 миллионов евро. Работы по перепланировке начнутся после проведения в Париже Олимпийских игр, которые намечены на лето 2024 года.
За 6 лет на проспекте создадут туннели из деревьев, а также дополнительные пешеходные зоны, под которые реконструируют половину нынешних автодорог. По словам специалистов, Елисейские поля станут «экологичными, желанными и инклюзивными».