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Елисейские поля в Париже превратят в «необыкновенный сад». Смотрите, как будет выглядеть проспект

11 января 2021 12:26
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Новости Франции. Елисейские поля в Париже превратятся в «необыкновенный сад». Правда, произойдет это только к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Елисейские поля в Париже превратят в «необыкновенный сад». Смотрите, как будет выглядеть проспект-1

По мнению специалистов, легендарный проспект утратил свое великолепие за последние 30 лет. Многие французы видят Елисейские поля «изношенными», поэтому район нуждается в озеленении и уменьшении транспортного трафика.  

Елисейские поля в Париже превратят в «необыкновенный сад». Смотрите, как будет выглядеть проспект-4

На реконструкцию планируют выделить 250 миллионов евро. Работы по перепланировке начнутся после проведения в Париже Олимпийских игр, которые намечены на лето 2024 года.  

Елисейские поля в Париже превратят в «необыкновенный сад». Смотрите, как будет выглядеть проспект-7

За 6 лет на проспекте создадут туннели из деревьев, а также дополнительные пешеходные зоны, под которые реконструируют половину нынешних автодорог. По словам специалистов, Елисейские поля станут «экологичными, желанными и инклюзивными».  

# Озеленение # Фотофакт

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