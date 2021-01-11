Елисейские поля в Париже превратят в «необыкновенный сад». Смотрите, как будет выглядеть проспект

Новости Франции. Елисейские поля в Париже превратятся в «необыкновенный сад». Правда, произойдет это только к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению специалистов, легендарный проспект утратил свое великолепие за последние 30 лет. Многие французы видят Елисейские поля «изношенными», поэтому район нуждается в озеленении и уменьшении транспортного трафика.

На реконструкцию планируют выделить 250 миллионов евро. Работы по перепланировке начнутся после проведения в Париже Олимпийских игр, которые намечены на лето 2024 года.