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Электростанции на угле и мазуте, но не АЭС. Германия готовится к возможному прекращению поставок газа

31 мая 2022 15:31
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Новости Германии. Германия готовится к чрезвычайным мерам на случай прекращения поставок российского газа. Правительство готовит закон, согласно которому снова будут запущены электростанции, работающие на угле и мазуте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Электростанции на угле и мазуте, но не АЭС. Германия готовится к возможному прекращению поставок газа -1

Берлин готов пожертвовать своей «зеленой политикой» ради получения тепла и энергии. Сейчас решается вопрос о количестве объектов, работу которых можно будет возобновить. Но даже в этом случае перед правительством возникнет новая и довольно сложная задача. Запасов угля в стране недостаточно, а основным его поставщиком являлась Россия. И разрешить эту ситуацию власти Германии вряд ли смогут. Вместе с тем при готовности запустить экологически грязные электростанции Берлин отказывается продлевать срок службы АЭС, что вызывает серьезное недоумение у простых немцев. По их мнению, политики оказались очень далеки от реальности.  

# Международная политика # Фотофакт

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