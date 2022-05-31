Электростанции на угле и мазуте, но не АЭС. Германия готовится к возможному прекращению поставок газа

Берлин готов пожертвовать своей «зеленой политикой» ради получения тепла и энергии. Сейчас решается вопрос о количестве объектов, работу которых можно будет возобновить. Но даже в этом случае перед правительством возникнет новая и довольно сложная задача. Запасов угля в стране недостаточно, а основным его поставщиком являлась Россия. И разрешить эту ситуацию власти Германии вряд ли смогут. Вместе с тем при готовности запустить экологически грязные электростанции Берлин отказывается продлевать срок службы АЭС, что вызывает серьезное недоумение у простых немцев. По их мнению, политики оказались очень далеки от реальности.