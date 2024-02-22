El Periódico: у угнавшего Ми-8 перебежчика Кузьминова были поддельные документы

Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший в 2023 году военный вертолет РФ Ми-8 в Украину, приехал в Испанию по фальшивым документам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на El Periódico.

Уточняется, что паспорт был на имя Игоря Шевченко. Тем не менее отмечается, что этот документ все еще является настоящим. Правда, также некоторые сведения, кроме имени, в нем были изменены. Так, к примеру, по поддельному удостоверению мужчина родился в 1990 году – на пять лет раньше, чем на самом деле.

Ранее, 19 февраля, о смерти Кузьминова сообщило испанское агентство EFE. Затем убийство российского летчика подтвердили в управлении разведки Минобороны Украины.