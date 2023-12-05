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Экстремальные холода пришли в Сибирь и на Дальний Восток

05 декабря 2023 20:41
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Новости России. Экстремальные холода пришли в Сибирь и на Дальний Восток. Столбик термометра в селе Оймякон опустился до отметки в 58 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстремальные холода пришли в Сибирь и на Дальний Восток-1

Все школы Якутска из-за сильных морозов переведены на дистанционное обучение. В городе стоит плотный туман. Нарушено авиасообщение. Тяжелая ситуация сохраняется и на дорогах. Видимость составляет 200-300 метров. Общественный транспорт ходит с большими задержками. Машин на улице немного. Отметим, уже в начале недели в регионе фиксировали 40-градусные морозы.

# Погода # Новости России # Фотофакт

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