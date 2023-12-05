Новости России. Экстремальные холода пришли в Сибирь и на Дальний Восток. Столбик термометра в селе Оймякон опустился до отметки в 58 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все школы Якутска из-за сильных морозов переведены на дистанционное обучение. В городе стоит плотный туман. Нарушено авиасообщение. Тяжелая ситуация сохраняется и на дорогах. Видимость составляет 200-300 метров. Общественный транспорт ходит с большими задержками. Машин на улице немного. Отметим, уже в начале недели в регионе фиксировали 40-градусные морозы.