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Эксперты ВОЗ и китайские учёные ищут в Ухане источник коронавируса

14 января 2021 17:49
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Новости Беларуси. Эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в китайский Ухань для выяснения происхождения COVID-19. Международные специалисты совместно с китайскими учеными займутся поиском источника вируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты ВОЗ и китайские учёные ищут в Ухане источник коронавируса -1

К исследованию эксперты приступят после двухнедельного карантина. А пока будут работать по видеосвязи. В ВОЗ предполагают, что нынешний год пандемии может оказаться тяжелее, чем 2020-й.

Эксперты ВОЗ и китайские учёные ищут в Ухане источник коронавируса -4

Полученные данные за последние две недели говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика». Организация созвала заседание чрезвычайного комитета по COVID-19. По итогам встречи специалисты представят новые рекомендации по коронавирусу.

Эксперты ВОЗ и китайские учёные ищут в Ухане источник коронавируса -7

Сложная эпидобстановка сохраняется в Великобритании. В королевстве фиксируют рекордные показатели и по числу зараженных, и по количеству смертельных исходов.

Эксперты ВОЗ и китайские учёные ищут в Ухане источник коронавируса -10

В Китае между тем впервые за восемь месяцев от COVID-19 умер пациент. Летальный случай зафиксирован в провинции Хэбэй.

Эксперты ВОЗ и китайские учёные ищут в Ухане источник коронавируса -13

В рамках борьбы с пандемией в ряде стран усиливают ограничения. Так, Словения продлевает режим эпидемии еще на два месяца. А в Португалии возвращаются к жесткому карантину.

# Коронавирус # Фотофакт

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