Эксперты ВОЗ и китайские учёные ищут в Ухане источник коронавируса

Новости Беларуси. Эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в китайский Ухань для выяснения происхождения COVID-19. Международные специалисты совместно с китайскими учеными займутся поиском источника вируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К исследованию эксперты приступят после двухнедельного карантина. А пока будут работать по видеосвязи. В ВОЗ предполагают, что нынешний год пандемии может оказаться тяжелее, чем 2020-й.

Полученные данные за последние две недели говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика». Организация созвала заседание чрезвычайного комитета по COVID-19. По итогам встречи специалисты представят новые рекомендации по коронавирусу.

Сложная эпидобстановка сохраняется в Великобритании. В королевстве фиксируют рекордные показатели и по числу зараженных, и по количеству смертельных исходов.

В Китае между тем впервые за восемь месяцев от COVID-19 умер пациент. Летальный случай зафиксирован в провинции Хэбэй.