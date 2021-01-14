Эксперты ВОЗ и китайские учёные ищут в Ухане источник коронавируса
Новости Беларуси. Эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в китайский Ухань для выяснения происхождения COVID-19. Международные специалисты совместно с китайскими учеными займутся поиском источника вируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К исследованию эксперты приступят после двухнедельного карантина. А пока будут работать по видеосвязи. В ВОЗ предполагают, что нынешний год пандемии может оказаться тяжелее, чем 2020-й.
Полученные данные за последние две недели говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика». Организация созвала заседание чрезвычайного комитета по COVID-19. По итогам встречи специалисты представят новые рекомендации по коронавирусу.
Сложная эпидобстановка сохраняется в Великобритании. В королевстве фиксируют рекордные показатели и по числу зараженных, и по количеству смертельных исходов.
В Китае между тем впервые за восемь месяцев от COVID-19 умер пациент. Летальный случай зафиксирован в провинции Хэбэй.
В рамках борьбы с пандемией в ряде стран усиливают ограничения. Так, Словения продлевает режим эпидемии еще на два месяца. А в Португалии возвращаются к жесткому карантину.