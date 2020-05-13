Эксперты в Норвегии: дети не играют важную роль в распространении коронавируса

Новости мира. Закрытие школ не повлияло на распространение коронавируса в Норвегии. К такому выводу пришли эксперты института здравоохранения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты выступили против дальнейшей изоляции школьников. По мнению экспертов, дети не играют важную роль в распространении COVID-19.

В стране не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения от носителей вируса младше 20 лет. В связи с этим норвежские власти намерены к середине месяца возобновить занятия во всех школах страны. Две недели назад на учебу уже вернулись ученики начальных классов.

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