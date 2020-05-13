Прямой эфир

Эксперты в Норвегии: дети не играют важную роль в распространении коронавируса

13 мая 2020 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Закрытие школ не повлияло на распространение коронавируса в Норвегии. К такому выводу пришли эксперты института здравоохранения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты в Норвегии: дети не играют важную роль в распространении коронавируса-1

Специалисты выступили против дальнейшей изоляции школьников. По мнению экспертов, дети не играют важную роль в распространении COVID-19.      

В стране не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения от носителей вируса младше 20 лет. В связи с этим норвежские власти намерены к середине месяца возобновить занятия во всех школах страны. Две недели назад на учебу уже вернулись ученики начальных классов.    

Великобритания смягчает карантинные меры, люди вернутся на работу

Эксперты в Норвегии: дети не играют важную роль в распространении коронавируса-4

Между тем, в Новой Зеландии прекращен режим чрезвычайного положения. Объявлен общенациональный переходный период. Предполагается, что он продлится 90 дней. В это время в стране начнется постепенное восстановление экономики и снятие введенных ранее ограничений. 

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания смягчает карантинные меры, люди вернутся на работу
13 мая 2020 08:51

Великобритания смягчает карантинные меры, люди вернутся на работу

300 лет исполнилось барону Мюнхгаузену. Реальная биография знаменитого дворянина
13 мая 2020 08:33

300 лет исполнилось барону Мюнхгаузену. Реальная биография знаменитого дворянина

Шоу «Европа зажигает свет» устроят организаторы «Евровидения» 16 мая
13 мая 2020 07:47

Шоу «Европа зажигает свет» устроят организаторы «Евровидения» 16 мая