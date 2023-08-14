Эксперты сравнили экономическую ситуацию в США с инфляцией после Первой и Второй мировых войн

Нынешняя ситуация напоминает инфляцию после Первой и Второй мировых войн, которые закончились рецессией и дефляцией. Это не может не беспокоить простых американцев. Кроме того, люди все чаще начинают вспоминать Трампа в положительном ключе. На протяжении всего периода его нахождения у власти наблюдался уверенный рост экономики США. Согласно американским СМИ, такие настроения могут серьезно повлиять на результаты президентских выборов. Ведь если избиратели думают так еще до рецессии, то как они поведут себя, если она наступит до президентских выборов? Вопрос риторический.