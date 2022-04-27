Эксперты прогнозируют голод в ряде стран. Кого это коснётся в первую очередь?

Европу ждет крупнейший продовольственный кризис. Мировые цены на продовольствие продолжают расти. По данным ООН, они увеличились почти на 20 %. Эксперты прогнозируют масштабную нехватку продуктов питания на планете, что в ряде стран неизбежно приведет к голоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь это коснется стран Африки и Ближнего Востока. Не обойдет стороной продовольственный кризис и страны Европы. Непомерная цена и дефицит калийных удобрений не даст собрать хороший урожай. Так как крупнейшими производителями являются Беларусь и Россия. Но эти предприятия оказались под санкциями, и поэтому их продукция стала недоступна для европейских сельхозпроизводителей. При том что правительства стран ЕС лишили фермеров белорусских удобрений, никакой замены им они не предложили. Все эти факторы могут привести к голоду, который может затронуть до 100 миллионов человек.