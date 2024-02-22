Эксперты по международному праву одобрили конфискацию активов РФ

Эксперты в области права считают, что изъятие замороженных российских активов является законной мерой в рамках международного права. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Они отправили письмо с объяснениями странам G7. Специалисты предложили государствам, которые заморозили российские активы, перевести их в один из механизмов международной системы, чтобы направить на помощь Украине.

«...передачи российских государственных активов в качестве компенсации за нанесенный ущерб», – приводит агентство выдержку из письма.

Санкции в отношении России вводятся с февраля 2022 года, в связи с чем активы страны были заморожены. В Кремле заявили, что такие решения противоречат международному праву. Российский МИД назвал замораживание активов воровством.