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Эксперты по международному праву одобрили конфискацию активов РФ

22 февраля 2024 09:24
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Эксперты в области права считают, что изъятие замороженных российских активов является законной мерой в рамках международного права. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Они отправили письмо с объяснениями странам G7. Специалисты предложили государствам, которые заморозили российские активы, перевести их в один из механизмов международной системы, чтобы направить на помощь Украине.

«...передачи российских государственных активов в качестве компенсации за нанесенный ущерб», – приводит агентство выдержку из письма.

Санкции в отношении России вводятся с февраля 2022 года, в связи с чем активы страны были заморожены. В Кремле заявили, что такие решения противоречат международному праву. Российский МИД назвал замораживание активов воровством.

# Международная политика

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