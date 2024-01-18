Эксперты назвали основные экономические угрозы в 2024 году

Данные исследователей представлены на основании мнений десятка ключевых экономистов мира. Большинство из них, а именно 56 %, ожидают ослабления и замедления показателей. Еще около 20 % аналитиков уверены, что ситуация в течение года никак не изменится. Примерно столько же специалистов верят в улучшения в экономической отрасли. Однако в целом результаты экспертного опроса подчеркивают неопределенность и нестабильность в секторе, заключили специалисты.