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Эксперты назвали основные экономические угрозы в 2024 году

18 января 2024 20:48
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Эксперты назвали основные экономические угрозы в 2024 году. Среди них высокие процентные ставки и геополитические риски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты назвали основные экономические угрозы в 2024 году-1

Данные исследователей представлены на основании мнений десятка ключевых экономистов мира. Большинство из них, а именно 56 %, ожидают ослабления и замедления показателей. Еще около 20 % аналитиков уверены, что ситуация в течение года никак не изменится. Примерно столько же специалистов верят в улучшения в экономической отрасли. Однако в целом результаты экспертного опроса подчеркивают неопределенность и нестабильность в секторе, заключили специалисты.

# Экономика

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