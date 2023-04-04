Эксперты: миру грозит очередной рост инфляции!

Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость барреля уже превысила 85 долларов. И это максимум в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередное подорожание – результат решения ОПЕК. Ранее организация объявила о снижении добычи «черного золота» начиная с мая. В результате рынок пересмотрел прогноз цен на нефть. А эксперты сделали неутешительные выводы. По мнению специалистов, миру грозит очередной рост инфляции. Кроме того, уже летом стоимость нефти может составить свыше 100 долларов за баррель.