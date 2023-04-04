Прямой эфир

Эксперты: миру грозит очередной рост инфляции!

04 апреля 2023 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость барреля уже превысила 85 долларов. И это максимум в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты: миру грозит очередной рост инфляции!-1

Очередное подорожание – результат решения ОПЕК. Ранее организация объявила о снижении добычи «черного золота» начиная с мая. В результате рынок пересмотрел прогноз цен на нефть. А эксперты сделали неутешительные выводы. По мнению специалистов, миру грозит очередной рост инфляции. Кроме того, уже летом стоимость нефти может составить свыше 100 долларов за баррель.

# Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Финляндия в НАТО. Что говорят в Кремле?
04 апреля 2023 11:32

Финляндия в НАТО. Что говорят в Кремле?

Худший результат с момента создания Чешской Республики – бюджету страны не достаёт 7 млрд евро
04 апреля 2023 11:24

Худший результат с момента создания Чешской Республики – бюджету страны не достаёт 7 млрд евро

Эксперты: процесс отказа от доллара уже необратим и дело лишь во времени
04 апреля 2023 11:21

Эксперты: процесс отказа от доллара уже необратим и дело лишь во времени