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Эксперты Еврокомиссии: Литва может не рассчитывать на рост экономики в 2022 году

03 января 2022 07:41
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Новости Литвы. Литва может не рассчитывать на рост экономики в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой прогноз сделали эксперты Еврокомиссии, Организации экономического сотрудничества и развития и двух крупнейших банков Швеции.

Эксперты Еврокомиссии: Литва может не рассчитывать на рост экономики в 2022 году-1

По мнению аналитиков, в 2022 году безработица в республике составит более 6 %, а инфляция приблизится к двузначным значениям. Главные проблемы для Вильнюса – высокая инфляция, рост цен на топливо и электроэнергию. И все это еще без учета борьбы с белорусским транзитом санкционных удобрений и политического конфликта с Китаем. По всей видимости, Литва останется без новогоднего экономического чуда.

# Экономический кризис # Фотофакт

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