Эксперты Еврокомиссии: Литва может не рассчитывать на рост экономики в 2022 году

Новости Литвы. Литва может не рассчитывать на рост экономики в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой прогноз сделали эксперты Еврокомиссии, Организации экономического сотрудничества и развития и двух крупнейших банков Швеции.

По мнению аналитиков, в 2022 году безработица в республике составит более 6 %, а инфляция приблизится к двузначным значениям. Главные проблемы для Вильнюса – высокая инфляция, рост цен на топливо и электроэнергию. И все это еще без учета борьбы с белорусским транзитом санкционных удобрений и политического конфликта с Китаем. По всей видимости, Литва останется без новогоднего экономического чуда.