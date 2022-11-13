Эксперты: активность НАТО может говорить о подготовке США к очередному этапу гибридной войны

Несмотря на наш мирный настрой, который мы пытаемся донести самыми разными способами, на Западе постоянно находят поводы, чтобы подкинуть дровишек в костер вражды и противостояния, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и на неделе мы могли наблюдать очередное военное усиление. В Польше прошли учения PUMA-2022 с участием Чехии, Словакии, Венгрии, США и Великобритании.

В маневрах задействовали около 2 000 военных и около 300 единиц техники. Они были сконцентрированы у города Ожиш – на северо-востоке страны, в относительной близости к белорусской границе. Сценарий учений учитывал особенности конфликта на Украине. Об этом заявляли в польском оборонном ведомстве.