Прямой эфир

Эксперт высмеял ядерные техданные на Запорожской АЭС, о которых США предупредили Россию

19 апреля 2023 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Никаких особенных американских технических данных на Запорожской атомной электростанции нет. Об этом заявил РИА Новости главред портала по атомной энергетике Александр Уваров.

По его словам, речь идет о расчетных программах общего назначения, которые раньше писали студенты старших курсов вузов. Важных научных или инженерных данных в этих кодах нет. Для Российской Федерации такая информация не представляет никакой ценности.

Эксперт отметил, что на передачу таких кодов иностранными заказчиками действительно требуется согласие по части экспорт-контроля Штатов. Они напоминают, что в РФ официально они не передавались, но в энергетическом ведомстве США прекрасно знают, что ценности в этих данных нет.

Как сообщалось, CNN в среду, 19 апреля, передал информацию о том, что Штаты призывают Российскую Федерацию не трогать американские ядерные техданные, которые есть на Запорожской АЭС.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии бастуют дальнобойщики, которые работают на польские транспортные компании
19 апреля 2023 08:26

В Германии бастуют дальнобойщики, которые работают на польские транспортные компании

В Индии родились 4 детёныша гепарда. В стране восстанавливают популяцию
19 апреля 2023 08:18

В Индии родились 4 детёныша гепарда. В стране восстанавливают популяцию

В Сеуле зебра сбежала из зоопарка. По городским улицам она бродила 3 часа
19 апреля 2023 08:16

В Сеуле зебра сбежала из зоопарка. По городским улицам она бродила 3 часа