Эксперт высмеял ядерные техданные на Запорожской АЭС, о которых США предупредили Россию

Никаких особенных американских технических данных на Запорожской атомной электростанции нет. Об этом заявил РИА Новости главред портала по атомной энергетике Александр Уваров.

По его словам, речь идет о расчетных программах общего назначения, которые раньше писали студенты старших курсов вузов. Важных научных или инженерных данных в этих кодах нет. Для Российской Федерации такая информация не представляет никакой ценности.

Эксперт отметил, что на передачу таких кодов иностранными заказчиками действительно требуется согласие по части экспорт-контроля Штатов. Они напоминают, что в РФ официально они не передавались, но в энергетическом ведомстве США прекрасно знают, что ценности в этих данных нет.

Как сообщалось, CNN в среду, 19 апреля, передал информацию о том, что Штаты призывают Российскую Федерацию не трогать американские ядерные техданные, которые есть на Запорожской АЭС.