Эксперт: НАТО придётся отправить войска в Украину или признать катастрофу

По утверждению консультанта Госдепартамента США Эдварда Люттвака, Великобритания, Франция и ряд стран Северной Европы проводят тайную подготовку к отправке войск в Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на британский интернет-портал UnHerd.

В публикации сказано, что указанные страны занимаются подготовкой отправки на территорию Украины военнослужащих элитных подразделений, а также иного вспомогательного персонала. Эксперт считает, что для Североатлантического альянса на данный момент есть два варианта: отправка воинских контингентов в Украину из-за нехватки солдат ВСУ или принятие «катастрофического поражения».