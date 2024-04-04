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Эксперт: НАТО придётся отправить войска в Украину или признать катастрофу

04 апреля 2024 10:12
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По утверждению консультанта Госдепартамента США Эдварда Люттвака, Великобритания, Франция и ряд стран Северной Европы проводят тайную подготовку к отправке войск в Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на британский интернет-портал UnHerd.

В публикации сказано, что указанные страны занимаются подготовкой отправки на территорию Украины военнослужащих элитных подразделений, а также иного вспомогательного персонала. Эксперт считает, что для Североатлантического альянса на данный момент есть два варианта: отправка воинских контингентов в Украину из-за нехватки солдат ВСУ или принятие «катастрофического поражения».

# Международная политика

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