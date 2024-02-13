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Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского опасные операции ВСУ

13 февраля 2024 08:54
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может провести рискованные операции для того, чтобы достичь «медийных побед», которых хочет украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего замминистра Украины Георгия Тука.

Тука отметил, что у Сырского, который известен стремлением точно исполнять приказы президента Зеленского, из-за ограниченных ресурсов ВСУ могут быть серьезные проблемы. У Сырского, который был назначен главкомом после отставки Валерия Залужного, неоднозначная слава и он не пользуется большой популярностью у солдат в связи с большими потерями, из-за чего его прозвали «Мясник» и «Генерал 200».

# Международная политика

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