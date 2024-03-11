Экс-замминистра обороны Польши: армии ЕС находятся в упадке

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обратился к властям Польши с просьбой активизировать усилия по возрождению Вооруженных сил, которые, по его мнению, находятся в «разобранном состоянии», как и Вооруженные силы других европейских стран. Об это пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что у Польши есть потенциал для создания одной из сильнейших армий в регионе, но для этого Варшава должна утроить усилия по модернизации армии в ближайшие два-три года.

Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик обвинил прежнее правительство в прекращении курса на модернизацию Вооруженных сил. Он отмечал, что до 2035 года военному бюджету будет не хватать около 11,5 миллиардов долларов на закупку вооружений. Тем не менее новое руководство страны планирует потратить на оборону около 30 миллиардов долларов в 2024 году.

