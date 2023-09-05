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Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что большая часть украинцев недовольна политикой Зеленского

05 сентября 2023 13:35
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Отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным может закончиться народным мятежом в Украине. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

Российская сторона не отказывается от переговоров, которые могли бы завершить украинский конфликт. РФ готова подписать соглашение о прекращении огня и временных условиях мира, но Зеленский такой вариант не допускает, отметил Соскин. По его словам, в Украине ситуация ухудшается с каждым днем и высока вероятность, что начнутся революционные выступления против действующего президента.

Экс-советник Кучмы утверждает, что большинство украинцев недовольны политикой Зеленского, которую он ведет в обход конституции. Президент ужесточает давление на мужчин-украинцев и отправляет все больше людей на фронт. А ситуация на поле боя для украинской стороны крайне тяжелая: Вооруженные силы несут катастрофические потери, отмечает Соскин.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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