Отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным может закончиться народным мятежом в Украине. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

Российская сторона не отказывается от переговоров, которые могли бы завершить украинский конфликт. РФ готова подписать соглашение о прекращении огня и временных условиях мира, но Зеленский такой вариант не допускает, отметил Соскин. По его словам, в Украине ситуация ухудшается с каждым днем и высока вероятность, что начнутся революционные выступления против действующего президента.

Экс-советник Кучмы утверждает, что большинство украинцев недовольны политикой Зеленского, которую он ведет в обход конституции. Президент ужесточает давление на мужчин-украинцев и отправляет все больше людей на фронт. А ситуация на поле боя для украинской стороны крайне тяжелая: Вооруженные силы несут катастрофические потери, отмечает Соскин.