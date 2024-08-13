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Экс-сосед Зеленского призвал сравнить отношение к пленным в РФ и бойцам ВСУ

13 августа 2024 13:55
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Бывший сосед лидера Украины Владимира Зеленского, который попал в российский плен отряду «Невский», Юрий Даниленко прислал Зеленскому «привет» и призвал его сравнивать отношение к украинским военнослужащим в плену у России и в ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Данилко сообщил, что вырос с Зеленским в одном дворе в Кривом Роге.

По словам одного из бойцов отряда РФ, Даниленко получил ранение, но помог добраться до российской позиции раненому русскому бойцу.

Даниленко отметил, что его однополчане стреляли по нему, когда понимали, что он попадет в плен. 

# Международная политика

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