Экс-президенту Нигера грозит смертная казнь за госизмену

Новости Нигера. Политика собираются преследовать за госизмену и подрыв государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявлено, соответствующие доказательства собраны. Обвинения против свергнутого президента выдвинуты через несколько часов после того, как глава мятежников дал согласие на начало переговоров с Экономическим сообществом стран Западной Африки, которое ранее поддержало скорейшее начало интервенции в Нигер.