Прямой эфир

Экс-президенту Нигера грозит смертная казнь за госизмену

15 августа 2023 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нигера. Политика собираются преследовать за госизмену и подрыв государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-президенту Нигера грозит смертная казнь за госизмену-1

Как заявлено, соответствующие доказательства собраны. Обвинения против свергнутого президента выдвинуты через несколько часов после того, как глава мятежников дал согласие на начало переговоров с Экономическим сообществом стран Западной Африки, которое ранее поддержало скорейшее начало интервенции в Нигер.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв произошёл на АЗС в Махачкале, число погибших достигло 30 человек
15 августа 2023 06:35

Взрыв произошёл на АЗС в Махачкале, число погибших достигло 30 человек

Эксперты сравнили экономическую ситуацию в США с инфляцией после Первой и Второй мировых войн
14 августа 2023 20:29

Эксперты сравнили экономическую ситуацию в США с инфляцией после Первой и Второй мировых войн

Пожар на острове Гавайи стал самым смертоносным за более чем 100 лет
14 августа 2023 20:03

Пожар на острове Гавайи стал самым смертоносным за более чем 100 лет