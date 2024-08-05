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Экс-начальник штаба миссии НАТО заявил, что Украина проиграла в конфликте

05 августа 2024 14:24
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Украине предстоит принять условия России, так как она уже проиграла, считает бывший глава штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Запад вынудит Украины вести отношения для прекращения конфликта.

В июне президент РФ Владимир Путин сообщил, что он готов к мирным переговорам, и назвал условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация и вывод войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

# Международная политика

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