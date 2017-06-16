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Экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 86 лет

16 июня 2017 16:40
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Новости Германии. Германия скорбит в связи с кончиной экс-канцлера страны Гельмута Коля. Он умер на 87-м году жизни у себя дома в городе Людвигсхафенамрайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 86 лет-1

Коль был канцлером Германии с 1982 по 1998 год. Он единственный политик в современной истории страны, который занимал этот пост четыре срока подряд. Его называют «канцлер единства»: политик сыграл огромную роль в процессе объединения Европы и Германии и прекращении холодной войны.

Соболезнования в связи с кончиной Гельмута Коля выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Некролог

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