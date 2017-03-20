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Экс-глава Европарламента Мартин Шульц стал основным соперником Ангелы Меркель на пост канцлера Германии

20 марта 2017 06:48
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Новости Германии. Экс-глава Европарламента Мартин Шульц избран председателем Социал-Демократической партии Германии и кандидатом в канцлеры. Политик стал основным соперником Ангелы Меркель на предстоящих сентябрьских выборах.

Причем Шульц получил единодушную поддержку – случай уникальный, единственный за всю историю партии. Предыдущий рекорд немного не дотянул до 100% голосов. Принадлежал Курту Шумахеру и держался с 48 года.

Социал-демократы объявили о решении выдвинуть Шульца лидером партийного списка в январе. С тех пор рейтинги партии значительно выросли и даже догнали политический блок Меркель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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