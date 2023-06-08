Экс-генсек НАТО заявил, что страны Альянса могут ввести войска в Украину

В случае, если Киев ничего не получит на саммите Альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, то Варшава и государства Прибалтики могут ввести свои войска в Украину. Об этом заявил экс-генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен, приводит его слова ТАСС со ссылкой на The Guardian.

По его мнению, если у Североатлантического альянса не будет четкого плана по продвижению Украины вперед, возможно, что некоторые государства начнут действовать индивидуально.

Экс-генсек отметил, что идеальным вариантом станет, если киевский режим до июльского саммита в Вильнюсе заручится письменными гарантиями безопасности вне Альянса.

Ранее генсек НАТО Столтенберг сообщал, что государства Североатлантического альянса на следующей встрече будут обсуждать вопрос дальнейшей помощи Украине.