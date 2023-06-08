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Экс-генсек НАТО заявил, что страны Альянса могут ввести войска в Украину

08 июня 2023 05:54
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В случае, если Киев ничего не получит на саммите Альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, то Варшава и государства Прибалтики могут ввести свои войска в Украину. Об этом заявил экс-генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен, приводит его слова ТАСС со ссылкой на The Guardian.

По его мнению, если у Североатлантического альянса не будет четкого плана по продвижению Украины вперед, возможно, что некоторые государства начнут действовать индивидуально. 

Экс-генсек отметил, что идеальным вариантом станет, если киевский режим до июльского саммита в Вильнюсе заручится письменными гарантиями безопасности вне Альянса. 

Ранее генсек НАТО Столтенберг сообщал, что государства Североатлантического альянса на следующей встрече будут обсуждать вопрос дальнейшей помощи Украине. 

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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