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Экс-аналитик ЦРУ: ВС Украины могут начать восстание против Зеленского

11 сентября 2023 14:13
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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что украинская армия может выступить против президента Зеленского, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зеленскому так и не удалось добиться сильного лидерства, а его избирательная кампания была построена на обещаниях мира с Россией, которые он так и не реализовал. По данным опросов, против него выступает подавляющее большинство украинцев. Вооруженные силы Украины уже 4-й месяц ведут безуспешное наступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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