Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что украинская армия может выступить против президента Зеленского, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зеленскому так и не удалось добиться сильного лидерства, а его избирательная кампания была построена на обещаниях мира с Россией, которые он так и не реализовал. По данным опросов, против него выступает подавляющее большинство украинцев. Вооруженные силы Украины уже 4-й месяц ведут безуспешное наступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях.