Прямой эфир

Экс-аналитик ЦРУ: теракты Киева против РФ ведут к преждевременной смерти Зеленского

01 августа 2023 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что теракты на российской территории демонстрируют слабость режима президента Украины Владимира Зеленского и способны повлечь за собой его скорую гибель, сообщает РИА Новости.

Он также обратил особое внимание на отсутствие со стороны Украины ударов возмездия по военным объектам РФ, хотя ранее Зеленский заявлял, что страна может это сделать. По мнению эксперта, основная часть боевых машин, переданных США, была выведена из строя в ходе российского наступления, и Украина не имеет эффективных средств противостояния России на поле боя. В результате РФ продолжает свое военное наступление, а Украина «проигрывает и проигрывает быстро», подытоживает эксперт.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Перу автобус сорвался в пропасть. Погибли 15 человек
01 августа 2023 07:05

В Перу автобус сорвался в пропасть. Погибли 15 человек

Буркина-Фасо и Мали заявили, что военное вторжение в Нигер будет расценено как акт войны
01 августа 2023 07:00

Буркина-Фасо и Мали заявили, что военное вторжение в Нигер будет расценено как акт войны

Сотрудники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку
01 августа 2023 06:57

Сотрудники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку