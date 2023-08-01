Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что теракты на российской территории демонстрируют слабость режима президента Украины Владимира Зеленского и способны повлечь за собой его скорую гибель, сообщает РИА Новости.

Он также обратил особое внимание на отсутствие со стороны Украины ударов возмездия по военным объектам РФ, хотя ранее Зеленский заявлял, что страна может это сделать. По мнению эксперта, основная часть боевых машин, переданных США, была выведена из строя в ходе российского наступления, и Украина не имеет эффективных средств противостояния России на поле боя. В результате РФ продолжает свое военное наступление, а Украина «проигрывает и проигрывает быстро», подытоживает эксперт.