Экс-агент MI6 Аластер Крук сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский оказался в ужасной ситуации, пишет РИА Новости.

В Европе иссякает помощь Киеву, а ряд государств Европы отказываются выделить Украине еще 89 млрд евро. Президент Зеленский поставлен в угол, так как в его окружении есть неофашисты, а украинская армия уже не готова беззаветно идти в бой. Заключить мир президент не может – ему попросту не дадут этого сделать, подытоживает экс-агент Крук.

Украинская сторона перешла в контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях в начале июня, но достичь каких-либо результатов ВСУ не удалось.