Украинский президент Владимир Зеленский старается добиться от Запада как можно большего притока денежных средств для собственного обогащения, так как осознал, что потерпел поражение. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Фил Джеральди, пишет РИА Новости.

Джеральди также обратил внимание на то, что накануне Зеленский запросил у США пять миллиардов долларов на выборы.

Ранее украинский лидер говорил, что во времена военного положения проведение выборов недопустимо, но при этом уточнил, что если парламент утвердит эту инициативу, а Запад обеспечит финансирование этого мероприятия и в окопах будут присутствовать наблюдатели, то подобный вариант возможен.