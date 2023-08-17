Прямой эфир

ЭКОВАС введет войска в Нигер для восстановления конституционного порядка

17 августа 2023 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начинает развертывание сил быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере, сообщает ТАСС.

17-18 августа в Аккре пройдет чрезвычайное заседание Комитета начальников генштабов государств-членов сообщества, на повестке дня которого – утверждение плана введения сил быстрого реагирования в Нигер. Представители ЭКОВАС предупреждают, что отказ новых нигерских властей отступить после совершенного ими государственного переворота может привести к военному вмешательству со стороны сообщества.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский продлил военное положение и общую мобилизацию на 90 дней
17 августа 2023 09:01

Зеленский продлил военное положение и общую мобилизацию на 90 дней

Турция создаст военную базу в Ливии – СМИ
17 августа 2023 08:43

Турция создаст военную базу в Ливии – СМИ

В Ирландии из-за ошибки банка люди снимали со счётов деньги, которых у них не было
17 августа 2023 08:42

В Ирландии из-за ошибки банка люди снимали со счётов деньги, которых у них не было