ЭКОВАС введет войска в Нигер для восстановления конституционного порядка

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начинает развертывание сил быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере, сообщает ТАСС.

17-18 августа в Аккре пройдет чрезвычайное заседание Комитета начальников генштабов государств-членов сообщества, на повестке дня которого – утверждение плана введения сил быстрого реагирования в Нигер. Представители ЭКОВАС предупреждают, что отказ новых нигерских властей отступить после совершенного ими государственного переворота может привести к военному вмешательству со стороны сообщества.