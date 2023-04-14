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​Экономист Рубини о банковской системе США: самое худшее впереди

14 апреля 2023 11:20
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Американскую экономику ждет жесткая посадка. И самое худшее впереди. Такой прогноз относительно банковской системы Америки сделал экономист Нуриэль Рубини, который предсказал финансовый кризис 2008 года.

По его словам, вероятность рецессии США крайне высока, пишет ТАСС. Америка уже сталкивается с опаснейшим кризисом и вызовом для существенной части банковской системы, дальше будет жесткая посадка. Остается ждать, когда произойдет крах, сказал Рубини.

Как сообщалось, в марте текущего года рекордное число американских компаний уже заявили о банкротстве.

# Экономика

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