Новости Молдовы. Правительство Молдовы прикрывает неудачные экономические решения громкими заявлениями. Но жителей не обманешь – последствия таких провалов они ощущают на себе. Официальный Кишинев заявил о газовой независимости от России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, результаты такой самостоятельности не афишируют. Молдова меж тем продолжает ставить печальные рекорды: ее экономика переживает сильнейший кризис, а местное население массово эмигрирует. Решение разорвать газовые соглашения с Москвой и перейти на европейские энергоресурсы было принято в угоду европолитикам и в итоге обошлось Кишиневу очень дорого. Интересы людей пали под гнетом политического давления – теперь забота о населении по-европейски выглядит именно так.