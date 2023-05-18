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Экономика Молдовы переживает сильнейший кризис – население массово эмигрирует

18 мая 2023 19:33
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Новости Молдовы. Правительство Молдовы прикрывает неудачные экономические решения громкими заявлениями. Но жителей не обманешь – последствия таких провалов они ощущают на себе. Официальный Кишинев заявил о газовой независимости от России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Экономика Молдовы переживает сильнейший кризис – население массово эмигрирует -1

Правда, результаты такой самостоятельности не афишируют. Молдова меж тем продолжает ставить печальные рекорды: ее экономика переживает сильнейший кризис, а местное население массово эмигрирует. Решение разорвать газовые соглашения с Москвой и перейти на европейские энергоресурсы было принято в угоду европолитикам и в итоге обошлось Кишиневу очень дорого. Интересы людей пали под гнетом политического давления – теперь забота о населении по-европейски выглядит именно так. 

# Экономический кризис # Новости Молдовы # Фотофакт

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