Прямой эфир

Экономика Германии сокращается быстрее, чем ожидали

17 июля 2023 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Германии предрекают экономический спад. С прогнозами выступили эксперты местного банка. По их мнению, финансовая система страны может разочаровать жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика Германии сокращается быстрее, чем ожидали-1

Дело в том, что экономика ФРГ сокращается быстрее, чем ожидали специалисты. Хотя прогнозы были сделаны чуть больше недели назад, темпы спада удивили экспертов. Продовольствие в Германии продолжает стремительно дорожать, несмотря на незначительное снижение показателей инфляции.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главный аэропорт Сицилии закрыли из-за пожара
17 июля 2023 14:37

Главный аэропорт Сицилии закрыли из-за пожара

Российский МИД сделал заявление после атаки на Крымский мост
17 июля 2023 14:29

Российский МИД сделал заявление после атаки на Крымский мост

Риттер: Россия разгромит ВС Украины к концу лета
17 июля 2023 13:37

Риттер: Россия разгромит ВС Украины к концу лета