Экономика Германии сокращается быстрее, чем ожидали

Новости Германии. Германии предрекают экономический спад. С прогнозами выступили эксперты местного банка. По их мнению, финансовая система страны может разочаровать жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что экономика ФРГ сокращается быстрее, чем ожидали специалисты. Хотя прогнозы были сделаны чуть больше недели назад, темпы спада удивили экспертов. Продовольствие в Германии продолжает стремительно дорожать, несмотря на незначительное снижение показателей инфляции.