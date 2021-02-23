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Экологическая катастрофа в Израиле: погибли сотни рыб, животных и птиц

23 февраля 2021 16:46
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Новости Израиля. Крупнейшая экологическая катастрофа в истории Израиля: на очистку средиземноморского побережья от мазута могут уйти годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нефтепродукты усеивают почти всю береговую линию страны – территорию более 200 километров.  

Экологическая катастрофа в Израиле: погибли сотни рыб, животных и птиц-1

На уборку побережья брошены тысячи солдат и волонтеров. Непоправимый ущерб нанесен животному миру: обнаружены сотни мертвых рыб, черепах и птиц. Кроме того, эксперты опасаются, что нефтепродукты могут попасть в грунтовые воды. Пляжи закрыты для посещения. Безопасно ли купаться в такой воде, еще предстоит установить.  

Экологическая катастрофа в Израиле: погибли сотни рыб, животных и птиц-4

Вероятнее всего, источником загрязнения стал пострадавший от шторма у израильского побережья корабль. Вовремя оценить направление нефтяного пятна и подготовиться к последствиям помешала снежная буря. Однако существует и иная версия: штормом выбросило накопившийся на дне использованный мазут, который различные суда сбрасывали в течение многих лет.

# Экология # Фотофакт

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