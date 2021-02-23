Экологическая катастрофа в Израиле: погибли сотни рыб, животных и птиц

Новости Израиля. Крупнейшая экологическая катастрофа в истории Израиля: на очистку средиземноморского побережья от мазута могут уйти годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нефтепродукты усеивают почти всю береговую линию страны – территорию более 200 километров.

На уборку побережья брошены тысячи солдат и волонтеров. Непоправимый ущерб нанесен животному миру: обнаружены сотни мертвых рыб, черепах и птиц. Кроме того, эксперты опасаются, что нефтепродукты могут попасть в грунтовые воды. Пляжи закрыты для посещения. Безопасно ли купаться в такой воде, еще предстоит установить.