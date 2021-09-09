Экоактивисты устроили акцию протеста в Мюнхене. Участников поддержали автосалоны

Новости Германии. Экоактивисты устроили акцию протеста в Мюнхене, где в эти дни проходит международный автосалон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее участники требовали от властей активнее бороться с изменением климата, вызванного в том числе и вредными выхлопами машин. Представители крупных автоконцернов поддержали протестующих, призвав политиков оказать им помощь в переходе на более экологичные виды транспорта.