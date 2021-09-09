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Экоактивисты устроили акцию протеста в Мюнхене. Участников поддержали автосалоны

09 сентября 2021 13:23
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Новости Германии. Экоактивисты устроили акцию протеста в Мюнхене, где в эти дни проходит международный автосалон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экоактивисты устроили акцию протеста в Мюнхене. Участников поддержали автосалоны-1

Ее участники требовали от властей активнее бороться с изменением климата, вызванного в том числе и вредными выхлопами машин. Представители крупных автоконцернов поддержали протестующих, призвав политиков оказать им помощь в переходе на более экологичные виды транспорта.

# Акции протеста # Фотофакт

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