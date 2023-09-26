Экоактивисты из Португалии подали иск в ЕСПЧ против 32 стран

Новости Португалии. Борьба с изменением климата выходит на новый уровень. Экоактивисты из Португалии подали иск в Европейский суд по правам человека сразу на 32 страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юристы назвали случай уникальным, ведь в случае победы экологов правительства ряда государств будут вынуждены радикально пересмотреть свою климатическую политику. А шансы на это велики. Ведь внимание к климатическому кризису увеличилось, считают аналитики. По их данным, в мире количество судебных дел, связанных с глобальным потеплением, удвоилось всего за шесть лет.