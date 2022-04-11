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Экоактивисты Британии перекрыли дороги бензовозам. Заправки вынуждены закрываться

11 апреля 2022 10:18
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Новости Великобритании. Британия неожиданно столкнулась с острым дефицитом топлива. Из-за его отсутствия почти по всей стране вынуждены закрываться автозаправки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экоактивисты Британии перекрыли дороги бензовозам. Заправки вынуждены закрываться-1

Дело не в экономических причинах, и это не связано с логистическими проблемами. Этот кризис создали экоактивисты. Сотни человек во всей Британии перекрыли дороги, ведущие к нефтяным терминалам, и не дают проехать бензовозам. Тысячи машин стоят в ожидании, когда полиция сможет разогнать протестующих.

Экоактивисты Британии перекрыли дороги бензовозам. Заправки вынуждены закрываться-4

Всего по стране задержаны более 800 активистов. Они требуют от правительства отказаться от добычи углеродного топлива и начать борьбу с изменением климата. Организаторы протестов обещают продолжать их до тех пор, пока эти требования не будут выполнены. На разгон активистов брошены большие силы полиции, но кардинально изменить ситуацию им пока не удается.

# Акции протеста # Фотофакт

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