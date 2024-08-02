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ЕК уже готовится к победе Трампа на выборах в США

02 августа 2024 11:47
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Еврокомиссия создала особую группу для того, чтобы подготовиться к возмоному приходу Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет РИА Новости.

Она займется разработкой стратегии на случай, если Вашингтон поменяет свою политику в области свободной торговли и поддержки Украины. Также рассматривается возможность возможных последствий победы Камалы Харрис на выборах. Подобная группа создана и в Министерстве иностранных дел Германии.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября, Трамп официально выдвинут Республиканской партией.

# Международная политика

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