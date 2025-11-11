ЕК рассматривает создание своего органа разведки – FT

Еврокомиссия изучает возможность создания нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости.

Проект пока находится на стадии обсуждения, сроки реализации не установлены, но планируется привлечь к работе специалистов из стран ЕС.

Против этой инициативы выступают и представители дипломатической службы ЕС, опасающиеся, что новая структура может дублировать функции действующего разведывательного центра INTCEN и поставить под угрозу его существование.

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