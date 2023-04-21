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ЕК пообещала 100 млн евро Польше за снятие запрета на импорт украинского зерна

21 апреля 2023 20:24
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Поставки украинского зерна уничтожают фермерские хозяйства Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные СМИ пестрят пессимистичными заголовками, эксперты бьют тревогу, а фермеры считают убытки.

ЕК пообещала 100 млн евро Польше за снятие запрета на импорт украинского зерна-1

Украинская пшеница правительству Польши и правда обошлась очень дорого. Теперь властям придется выделить около миллиарда евро на помощь пострадавшим аграриям. А ведь сумму можно было сохранить в бюджете. Как отмечают польские эксперты, запрет на импорт украинского зерна ввели слишком поздно. К тому моменту польские фермеры уже находились на грани разорения. Впрочем, Еврокомиссия, как обычно, уладить вопрос попыталась деньгами. Ранее в ЕК пообещали фермерам ЕС 100 миллионов евро за отмену запрета на импорт украинского зерна.

# Экономический кризис # Фотофакт

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