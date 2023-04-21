ЕК пообещала 100 млн евро Польше за снятие запрета на импорт украинского зерна

Украинская пшеница правительству Польши и правда обошлась очень дорого. Теперь властям придется выделить около миллиарда евро на помощь пострадавшим аграриям. А ведь сумму можно было сохранить в бюджете. Как отмечают польские эксперты, запрет на импорт украинского зерна ввели слишком поздно. К тому моменту польские фермеры уже находились на грани разорения. Впрочем, Еврокомиссия, как обычно, уладить вопрос попыталась деньгами. Ранее в ЕК пообещали фермерам ЕС 100 миллионов евро за отмену запрета на импорт украинского зерна.