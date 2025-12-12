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ЕК готовит новую программу военных инвестиций Евросоюза на 150 млрд евро

12 декабря 2025 11:21
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Оборонные бюджеты становятся главной валютой Евросоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают СМИ, там готовится вторая программа военных инвестиций еще на 150 миллиардов евро.

Деньги направят на расширение оборонной промышленности, закупки вооружений и финансирование Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что заявок по уже одобренному пакету оказалось столько, что продолжение программы стало неизбежным. Первая, напомним, также стоила 150 миллиардов и стартовала в этом году. Уже 19 стран ЕС запросили кредиты на свои проекты, из них 15 – с компонентом помощи Украине. 

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