Его назвали Симба. В Сингапуре в результате искусственного оплодотворения родился львёнок

Новости Сингапура. В парке дикой природы в Сингапуре впервые показали львенка, который появился на свет в результате искусственного оплодотворения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыша назвали Симба – в честь главного героя популярного мультфильма. Львенку уже три месяца, он здоров, любознателен и радует хорошим аппетитом.

Молока мамы оказалось недостаточно, поэтому детеныша подкармливают из бутылочки.