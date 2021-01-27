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Его назвали Симба. В Сингапуре в результате искусственного оплодотворения родился львёнок

27 января 2021 14:44
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Новости Сингапура. В парке дикой природы в Сингапуре впервые показали львенка, который появился на свет в результате искусственного оплодотворения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Его назвали Симба. В Сингапуре в результате искусственного оплодотворения родился львёнок-1

Малыша назвали Симба – в честь главного героя популярного мультфильма. Львенку уже три месяца, он здоров, любознателен и радует хорошим аппетитом.  

Его назвали Симба. В Сингапуре в результате искусственного оплодотворения родился львёнок-4

Молока мамы оказалось недостаточно, поэтому детеныша подкармливают из бутылочки.

Его назвали Симба. В Сингапуре в результате искусственного оплодотворения родился львёнок-7

Уже совсем скоро нового любимца представят всей львиной семье. А пока он находится под пристальным вниманием сотрудников парка и мамы Кайлы.  

# Животные # Фотофакт

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