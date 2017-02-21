Его бросало из стороны в сторону: очевидец о крушении самолета в Австралии

Новости Австралии. В Австралии выясняют обстоятельства крушения легкомоторного самолета. Трагедия произошла в Мельбурне рано утром. Воздушное судно врезалось в торговый центр. В результате погибли 5 человек. Катастрофу уже назвали крупнейшей в штате за последние 30 лет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Утро в пригороде Мельбурна началось с тревожных новостей. На крупный торговый центр упал легкомоторный самолет. Он врезался в склад. А после воздушное судно взорвалось. Пожар на месте ЧП продолжается до сих пор.

Очевидец:

Я сидела в кафе напротив, когда увидела, как падает самолет, его бросало из стороны в сторону. Я выбежала на улицу и услышала сильный взрыв. Потом повалил черный дым.

До открытия магазина оставалось буквально несколько часов. На парковке, куда полетели обломки, тоже было пусто. Если бы не это обстоятельство, то жертв могло быть гораздо больше. В результате ЧП погибли 5 человек. Это американские туристы, которые находились на борту самолета.

Кстати, воздушное судно было в опытных руках. Погибший пилот за штурвалом около 40 лет. И за это время ни одного нарекания. На остров Кинг, куда и держали путь туристы, пилот летал регулярно, а за несколько дней до трагедии самолет прошел полное техобслуживание.

Кевин Эндрюс, премьер-министр штата Виктория (Австралия):

Сегодня у нас очень-очень грустный день. В результате крупнейшей за последние 30 лет катастрофы в нашем штате погибли люди. Сейчас мы общаемся с семьями погибших, чтобы оказать им поддержку.

Очевидцы говорят, что пожарные и полиция прибыли на место ЧП буквально через несколько минут. Но справиться с огнем до сих пор не удается. На ближайшем шоссе перекрыто движение. Обломки самолета разбросало на несколько километров.

Стивен Лин, помощник комиссара полиции штата Виктория (Австралия):

Сейчас мы хотим привлечь инженеров, чтобы они оценили состояние торгового центра. До сих пор закрыто движение по шоссе. Нужно убедиться, что на дороге не осталось никаких элементов разбившегося воздушного судна.

Почему произошла авария, пока точно неизвестно. Скорее всего, отказал двигатель. За пару минут до трагического приземления борт подал сигнал бедствия.