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Египет готовится к вступлению в БРИКС

14 июня 2023 10:40
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Египет начал готовиться к присоединению к БРИКС. В среду, 14 июня, страна официально подала заявку на присоединение. Эту информацию подтвердил посол России в Египте Георгий Борисенко, сообщает ТАСС. 

По его словам, египетские власти нацелены на развитие торговли и экономической кооперации с Российской Федерацией. Область деятельности БРИКС сейчас – максимальный переход по части торговли на альтернативные валюты. Египет крайне заинтересован в таком подходе, отметил Борисенко.  

Сообщается, что совещание руководителей внешнеполитических ведомств стран БРИКС состоялось 2 июня в Кейптауне. Участие в нем приняли главы МИД двенадцати государств Глобального Юга. Они выразили желание вступить в БРИКС. 

# Международная политика

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