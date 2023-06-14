Египет готовится к вступлению в БРИКС

Египет начал готовиться к присоединению к БРИКС. В среду, 14 июня, страна официально подала заявку на присоединение. Эту информацию подтвердил посол России в Египте Георгий Борисенко, сообщает ТАСС.

По его словам, египетские власти нацелены на развитие торговли и экономической кооперации с Российской Федерацией. Область деятельности БРИКС сейчас – максимальный переход по части торговли на альтернативные валюты. Египет крайне заинтересован в таком подходе, отметил Борисенко.

Сообщается, что совещание руководителей внешнеполитических ведомств стран БРИКС состоялось 2 июня в Кейптауне. Участие в нем приняли главы МИД двенадцати государств Глобального Юга. Они выразили желание вступить в БРИКС.