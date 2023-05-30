Появились неоспоримые факты ее существования. Единственная в мире белая панда попала в объектив камеры, установленной в одном из заповедников на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Появились неоспоримые факты ее существования. Единственная в мире белая панда попала в объектив камеры, установленной в одном из заповедников на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Навскидку альбиносу 5-6 лет. С собратьями он уживается мирно, разделяя с черно-белыми пандами излюбленное лакомство – молодые побеги бамбука.