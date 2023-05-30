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Единственная в мире белая панда попала в объектив камеры

30 мая 2023 13:54
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Появились неоспоримые факты ее существования. Единственная в мире белая панда попала в объектив камеры, установленной в одном из заповедников на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Единственная в мире белая панда попала в объектив камеры-1

Навскидку альбиносу 5-6 лет. С собратьями он уживается мирно, разделяя с черно-белыми пандами излюбленное лакомство – молодые побеги бамбука.  

# Животные # Фотофакт

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