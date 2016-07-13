«Джуно» сделал цветные снимки Юпитера в высоком разрешении

Новости США. Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов получило первые снимки Юпитера. Космический исследовательский аппарат американцев добрался до орбиты данной планеты 4 июля. Как раз к праздничной дате.

Для этого ему пришлось проделать пятилетнее путешествие. Первые снимки Юпитера аппарат «Джуно» передал с расстояния в 4,5 миллиона километров. А теперь дополнил эти материалы цветными фотографиями высокого разрешения, сделанными практически в упор.

Юпитер представляет собой гигантское скопление газа. «Джуно» предстоит в ближайшие дни выяснить: если в атмосфере планеты вода?

В любом случае, нет никаких сомнений в том, что Юпитер необитаем. Слишком экстремальны температурные режимы на его поверхности и в газовых недрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.