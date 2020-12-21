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Джо Байдену и его жене сделают прививки от коронавируса

21 декабря 2020 08:11
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В мире набирает обороты вакцинация от коронавируса. В Москве уже 21 декабря запись на прививку доступна для новых групп горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это сотрудники отрасли промышленности, сферы транспорта и СМИ. Процедуру вакцинации уже прошли около 15 тысяч россиян.

Джо Байдену и его жене сделают прививки от коронавируса-1

В США сегодня сделают прививки от COVID-19 избранному президенту Джо Байдену и его супруге. План вакцинации представили французские власти. Прививочная кампания пройдет в стране в три этапа и продлится с 27 декабря до конца мая. Накануне стало известно, что Казахстан начал прививать 3000 добровольцев собственной вакциной.

# Коронавирус # Джо Байден # Фотофакт

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