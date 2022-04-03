Джо Байден задремал во время церемонии ввода в строй атомной подлодки

Новости США. Джо Байден в очередной раз рассмешил публику. Во время церемонии ввода в строй атомной подлодки он решил немного вздремнуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры показали на американском телевидении. Причем спал Байден стоя. Сон президента не нарушили даже торжественные залпы. В таком состоянии он провел около полуминуты. Произошедшее – далеко не первый курьёз. Спящим Байдена видели на климатическом саммите в Глазго. Он даже взял паузу во время переговоров с израильским премьер-министром.