Прямой эфир

Джо Байден задремал во время церемонии ввода в строй атомной подлодки

03 апреля 2022 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Джо Байден в очередной раз рассмешил публику. Во время церемонии ввода в строй атомной подлодки он решил немного вздремнуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Джо Байден задремал во время церемонии ввода в строй атомной подлодки-1

Кадры показали на американском телевидении. Причем спал Байден стоя. Сон президента не нарушили даже торжественные залпы. В таком состоянии он провел около полуминуты. Произошедшее – далеко не первый курьёз. Спящим Байдена видели на климатическом саммите в Глазго. Он даже взял паузу во время переговоров с израильским премьер-министром.  

# США # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
3 апреля планируется эвакуация людей из Мариуполя. Россия заявила о гарантиях прекращения огня
03 апреля 2022 08:10

3 апреля планируется эвакуация людей из Мариуполя. Россия заявила о гарантиях прекращения огня

В Нью-Йорке американцы провели акцию в поддержку России и Донбасса
03 апреля 2022 07:55

В Нью-Йорке американцы провели акцию в поддержку России и Донбасса

Британцы призывают Бориса Джонсона уйти в отставку из-за падения уровня жизни
03 апреля 2022 07:55

Британцы призывают Бориса Джонсона уйти в отставку из-за падения уровня жизни